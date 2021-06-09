Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polonya'da futbol maçına paraşütlü iniş
Polonya'da bir futbol maçı sıra dışı anlara sahne oldu. Acil iniş yapmak zorunda kalan paraşütçü sahanın ortasına indi. Üstüne bir de sarı kart gördü.
Polonya'nın kuzeyindeki Elblag Şehri'nde, dördüncü lig futbol takımlarının karşılaşması vardı. Maç, bir paraşütçünün sahaya inmesiyle bölündü.
Duruma şahit olanlar, neye uğradığını şaşırdı.
Hakem, davetsiz misafirin gelişiyle maçı durdurdu ve paraşütçünün yanına giderek sarı kart gösterdi.
Acil iniş yapmak zorunda kaldı
Sahaya acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirten paraşütçü, hakem ve futbolculardan özür diledi.
Paraşütçü daha sonra, şaşkın bakışlar arasında paraşütünü toplayarak sahadan ayrıldı.
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