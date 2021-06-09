Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya COVID-19 aşılamalarını kasıma kadar tamamlamayı hedefliyor
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede COVID-19'a karşı yürütülen aşılama kampanyasını kasım ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, muhalefet liderleriyle yaptığı ilk yüz yüze meclis görüşmesinde, Tokyo Olimpiyatları öncesinde bu ayın sonuna kadar 40 milyon dozdan fazla aşı yapılacağını açıkladı.
Suga, istekli tüm vatandaşların aşılanmasını kasıma kadar tamamlayacaklarını söyledi.
Nüfusun yüzde 4'ü aşılandı
Yaklaşık 126 milyon nüfusa sahip olan Japonya, halihazırda nüfusunun yüzde 4'ünden daha azını tam olarak aşılayabildi.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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