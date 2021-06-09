Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, muhalefet liderleriyle yaptığı ilk yüz yüze meclis görüşmesinde, Tokyo Olimpiyatları öncesinde bu ayın sonuna kadar 40 milyon dozdan fazla aşı yapılacağını açıkladı.

Suga, istekli tüm vatandaşların aşılanmasını kasıma kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Nüfusun yüzde 4'ü aşılandı

Yaklaşık 126 milyon nüfusa sahip olan Japonya, halihazırda nüfusunun yüzde 4'ünden daha azını tam olarak aşılayabildi.