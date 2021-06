Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 21 Mayıs'tan bu yana devam eden operasyonlardaki hava saldırılarından kaçan yaklaşık 100 bin sivilin, orman içlerine sığındığını ve temel ihtiyaçlardan kaynaklarından mahrum kaldığını vurguladı.

Eyaletteki durumun binlerce kişinin hayatını kaybedeceği bir insani trajediye dönüşmek üzere olduğunu ifade eden Andrews, "Açlık, hastalık ve barınak yokluğu, Kayah eyaletinde kitlesel ölümlere yol açabilir. Cuntanın bombalarından kaçan yaklaşık 100 bin kişi gıda, su ve ilaçtan mahrum bulunuyor" dedi.

Mass deaths from starvation, disease and exposure could occur in Kayah State after many of the 100,000 forced to flee into forests from junta bombs are now cut off from food, water and medicine by the junta. The international community must act. My full statement below. pic.twitter.com/69fxZHRMN7