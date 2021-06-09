Voice of America'da yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, Türkiye’nin geri çekilmenin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlama teklifiyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Kirby, "Bildiğim kadarıyla havaalanında güvenliğin tam olarak nasıl sağlanacağı, bunu kimin yapacağı ve hangi çerçevede yürütüleceğiyle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı" dedi.

"Türk yetkililerle görüşülmeli"

NATO zirvesinde konunun ele alınıp alınmayacağıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Kirby, Türkiye'nin Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki planlarıyla ilgili Türk yetkililerle de görüşmelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.