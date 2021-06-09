Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Trump'ın bir kararnamesini daha geçersiz kıldı
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın TikTok ve WeChat uygulamaları ile ilgili çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı. Biden rakip ülkelerin geliştirdiği uygulamaların analizlerinin yapılması talimatını verdi.
ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.
Joe Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.
Trump'tan TikTok karananmesi
Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.
Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.
Etiketler: ABD Donald Trump Joe Biden Sosyal Medya TikTok
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