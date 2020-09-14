Video oluşturma ve paylaşma sağlayan sosyal medya uygulaması TikTok'un, ABD'deki kolunun Microsoft'a satılması konusundaki görüşmeler sonuç vermedi.

Microsoft, "TikTok’un sahibi ByteDance şirketi, uygulamanın ABD operasyonlarının bize satılmayacağını bildirdi" açıklamasını yaptı.

Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için verilen 90 günlük sürenin uzatılmayacağını duyurmuş, ardından şirketin Microsoft'la görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından Wall Street Journal gazetesi ise, TikTok’un ABD operasyonları için Oracle firması ile anlaştığını iddia etti.

İki şirket arasındaki görüşmelerin, doğrudan satış şeklinde değil, daha çok mali ve teknolojik ortaklık çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyor.

Başkan Trump, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde, Çin şirketi TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.