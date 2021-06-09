Beyaz Saray, İngiliz hükümeti, Amazon, CNN, Financial Times, Guardian ve New York Times...

Bunların da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşun web sitelerine bir saat ulaşılamadı.

Piyasalarda kesinti yüzünden keskin düşüş yaşandı.

"Bu hatayı öngörmeliydik"

Sitelerin ortak sunucu sağlayıcısı Fastly adlı şirket, sistemde yazılım hatası olduğunu açıkladı. Şirket, mayıs ayındaki güncellemede yapılan hatanın, bir müşterinin seçenekleri değiştirmesiyle aktif hale gelerek kesintiye yol açtığını duyurdu.

Yazılım güncellemesindeki hatanın "test sürecinde anlaşılamadığını" vurgulayan şirket, "Kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da bunu öngörmeliydik" itirafında bulundu.