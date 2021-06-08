Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) FAE Müdürü Aysun Akar, geçtiğimiz yıllarda yaptıkları çalışmalar sonucu "Okay 28", "Giresun Melezi" ve "Allahverdi" adını verdikleri üç yeni fındık çeşidini geliştirerek tescillendirdiklerini söyledi.

Aysun Akar, mevcut çeşitlerden daha fazla soğuğa dayanıklı yeni bir türün ortaya çıkarılması için proje hazırladıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da bunun kabul edildiğini ifade etti.

Mevcut çeşitlerle melezlenecek

Akar, yeni tip fındık için genetik kaynaklar bahçesinde bulunan 440'a yakın genotip arasında soğuğa dayanıklı olanlardan yararlanacaklarını söyledi.

"Genetik kaynaklar bahçesinde bu sene soğuklara dayanıklı genotipler var. Bunları mevcut standart çeşitlerimizle melezleme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Projemizi bakanlığımıza sunduk ve kabul edildi. Hedefimiz, yapacağımız araştırmayla elimizdeki tüm çeşitlerden soğuklara daha fazla dayanıklı yeni çeşit ortaya çıkartmak."

[Fotoğraf: AA]

Kontrollü tozlanma yapılacak

Tombul ve palaz fındık çeşitlerinin gen kaynakları bahçesindeki genotiplerle kontrollü tozlanma işlemine tabi tutulacağını vurgulayan Akar, uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"Burada ana ve baba bireyler var. Ana bireyler, standart çeşitlerimiz olacak. İki tane tombul ve palaz çeşitlerimiz. Baba bireyler de genetik kaynaklar bahçesinden henüz ismini vermediğimiz sadece numara ile ifade ettiğimiz genotipler. Biz bunlara kontrollü tozlanma yapıyoruz. Bu melezlemelerde fındık dallarını ya da ocaklarını, tamamen polen geçirmeyen kafesler içerisine alıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yeni çeşidin ortaya çıkması 15 yılı bulabilir

Uzun soluklu ve meşakkatli bir sürecin kendilerini beklediğine vurgu yapan Akar, "Tozlanmayı, baba çeşitle kendimiz elle ya da fırça yardımı ile yapıyoruz. Ortaya bu melezleme sonucunda belki 5 bin farklı birey çıkıyor. Bu 5 bin bireyin tohumdan üretimi yapılıyor. Bunların çimlendirilmesi, büyütülmesi, arkasından yapraklanma ve soğuklara dayanıklılık testleri var. Bunlar yapılacak. Uzun soluklu ve meşakkatli bir çalışma" dedi.

Bu yöntemle yeni bir fındık çeşidi ortaya çıkartmanın neredeyse 15 yılı bulabileceğini söyleyen Aysun Akar, "İlk adımı bu yıl içerisinde atıldı. İnşallah bizlerden sonra araştırmacılarımız devam edecek ve yeni çeşitlerimiz ortaya çıkacak" dedi.

FAE tarafından tescili yapılan "Okay 28", "Giresun Melezi" ve "Allahverdi" çeşidiyle birlikte Türkiye'de 18 farklı fındık türü bulunuyor.