Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: 18 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan habere göre, Nijerya'da, Jigawa Polis Sözcü Vekili Lawan Shisu, eyaletin Birninkudu-Kano kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını söyledi.
Shisu, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
Kazanın nedeni aşırı hız olabilir
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumlarının ağır olduğunu ifade eden Shisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Shisu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğinin altını çizerek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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