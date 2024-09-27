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Dünya
AA 27.09.2024 22:14

Pentagon: İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarından önceden haberimiz yoktu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Pentagon: İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarından önceden haberimiz yoktu

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.

Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi.

İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu
İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu

Öte yandan, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bugün düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

⁠İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi hayatını kaybetti, bombardıman nedeniyle ülke içinde yaklaşık 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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