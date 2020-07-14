Polisin hafta sonu Pensilvanya'nın Allentown kentindeki bir hastanenin acil servis girişinin önünde bir erkeğin başı ve ensesine diziyle bastığı görüntüler, internette yayıldı.

Söz konusu görüntülerin ardından Allentown'da, yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Allentown Emniyetinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin polise ve hastane personeline bağırdığı ve tükürdüğü, polislerin bu "kural tanımaz (kişiyi) kontrol altına alması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Polisin konuyla ilgili iç soruşturma açtığı öğrenildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Polisin hareketi, Floyd'u öldüren hareket

Polis şiddetiyle yaşamını yitiren Floyd'un avukatı Benjamin Crump, sosyal medya hesabından, olaya dair görüntüyü yayımlayarak kimliği belirlenemeyen polisin yaptığı baskı hareketinin, George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan eylem olduğuna dikkati çekti.

Crump, şiddet uygulayan polisin kimliğinin açıklanmasını istedi.

Floyd protestoları, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.