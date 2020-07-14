Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Cibuti'den hareket eden, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı ülkenin Hiran bölgesindeki Beledweyne Havaalanı'na inişi sırasında kaza yaptı.

Kazaya müdahale eden ekipte yer alan bir kişi, 3 kişilik mürettebatın kurtulduğunu aktardı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde uçağın alev aldığı ve parçalandığı görüldü.

Uçağın Beledweyne bölgesinde selden etkilenenler için yardım getirdiği belirtiliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.