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Pençe Kaplan'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika Pençe Kaplan Operasyonu haftaninSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:47
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