Haber Giriş: Kaynak: AA
Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Libya meselesini görüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya’daki durumu müzakere ettiğini ifade etti.
Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.
Etiketler: Putin Libya rusya Dmitriy PeskovSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:54
Sıradaki Haber
Macron'dan Netanyahu'ya "ilhak planından kaçınılması" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz