Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekat, planladığı gibi başarıyla sürdürülüyor.

Pençe-2 Harekâtı ile terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar tespit edilerek Komandolarımız tarafından kontrollü olarak imha ediliyor.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/CAWpkKFewS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

Kaynak: AA