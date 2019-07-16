Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.#PençeHarekatı pic.twitter.com/37czT55ywU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber