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Dünya
SriLankaMirror 30.05.2025 10:18

Peluş oyuncaklardan 10 kilo kokain çıktı

Sri Lanka’nın Bandaranaike Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunda, peluş oyuncakların içine gizlenmiş 10 kilo 323 gram kokain ele geçirildi.

Peluş oyuncaklardan 10 kilo kokain çıktı

Uyuşturucu, bu sabah Polis Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu (PNB) ile Sri Lanka Gümrük yetkililerinin ortak operasyonu sırasında, havalimanının geliş terminalinde tespit edildi.

Kokainin, 38 yaşındaki bir İtalyan vatandaşının valizinde bulunduğu ve şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı açıklandı.

Bu miktar, Bandaranaike Havalimanı’nda bu yıl içinde gerçekleştirilen en büyük kokain yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı artırılan güvenlik önlemlerinin etkili olduğunu vurguladı.

Uyuşturucunun nihai alıcılarının kimler olduğu ise yürütülen soruşturmayla ortaya çıkarılacak.

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Sri Lanka İtalya Uyuşturucu
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