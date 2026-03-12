Az Bulutlu 13.7ºC Ankara
AA 12.03.2026 14:43

Paşinyan: Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanacağından hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Paşinyan: Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan habere göre, Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile ilişkilere dair konuştu.

Paşinyan, "Barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok. Ne zaman imzalanacağı ayrı bir meseledir ancak imzalanacaktır." dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tutumların artık daha net bir şekilde örtüştüğünü vurgulayan Paşinyan, "Şu an barışı kalıcı kılmaktan ve geri döndürülemez hale getirmekten söz ediyoruz. Bu bağlamda her iki ülkedeki iç siyasi süreçler de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'da ve Azerbaycan'da barıştan tam anlamıyla memnun olmayan ve süreci tersine çevirmeye çalışabilecek güçlerin bulunduğuna da dikkati çekerek "Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olarak, tesis edilen barışı korumak ve onu geri döndürülemez kılmak, bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Barış için ortak deklarasyon

Ermenistan ile Azerbaycan, 8 Ağustos 2025'te ABD arabuluculuğuyla düzenlenen zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Aliyev ve Paşinyan'ın katılımıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılan üçlü zirvenin ardından Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan Azerbaycan Nikol Paşinyan
