Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle olaydan bir gün sonra Cumhuriyet Meydanı yakınında toplanan terör örgütü PKK destekçileri, şiddet eylemlerine karışmış; çıkan olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü destekçilerinin, Cumhuriyet Meydanı yakınında Temple Bulvarı'nda zarar verdiği dükkanlar ile eczane, restoran ve veterinerde bu izlerin henüz silinmediği, taşları sökülen kaldırımların onarılmadığı görülüyor.

Olaylar sırasında bulvardaki bir fırının kapısının zarar gördüğü, bir esnafın vitrinine "Vitrine yaslanmayın, kırık" şeklinde uyarı yazısı astığı, bir sigorta şirketinin vitrinine ise terör örgütü PKK'nın ve elebaşının isimlerinin yazıldığı dikkati çekiyor.

Seyahat acentesi çalışanı Marine, daha önce neredeyse tüm bulvar işletmelerinin vitrinlerinin kırıldığı bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek 24 Aralık'ta burada yaşananları önce televizyondan öğrendiklerini kaydetti.

Aynı iş yerinde çalışan Corinne de cumartesi iş yerlerinin çok ciddi şekilde tahrip edildiğini ifade ederek "Son 10 yılda, ilk defa vitrinlerimiz kırıldı." dedi.

Corinne, Noel ve yılbaşı tatillerini kastederek "Bu da şu demek; bayram döneminde, müşterilerin yanı sıra sigorta, Paris Belediyesindeki işler ve onarımlarla uğraşmak zorundayız." diye konuştu.

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm"

Olaylara tanık olan spa ve hamam çalışanı Yael, "Son derece şiddetliydi. (Müşteriler) randevulara gelemediler. İptal ettiklerimiz oldu çünkü kimse biber gazına maruz kalmadan sokağa erişemiyordu. Yanmış çöp kutuları ve çok fazla ses vardı. Çok fazla şey kırıldı. (Bunu) görmek son derece şoke ediciydi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Nasıl biteceğini bilmiyorduk." ifadesini kullandı.

Yael, olayların yaklaşık 2 saat sürdüğünü, kırılan vitrin ve araçları görmenin üzücü olduğunu söyledi.

Kırılan vitrinini yenileten, Alexis isimli bir işletmeci de bunun için "1 günlük kazancının havaya uçtuğu"nu belirtti.

Valon adında Kosovalı işçi ise 26-27 Aralık tarihlerinde bulvarda hasar gören 8 reklam panosunun vitrinlerini değiştirdiklerini anlattı.

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta ırkçı olduğu açıklanan bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.