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HABER GİRİŞ
21.06.2023 18:41
, 21.06.2023 18:53
SON GÜNCELLEME
21.06.2023 18:53
Paris'te patlama meydana geldi
Fransa'nın başkenti Paris'te gaz patlaması sonucu bir bina kısmen çöktü. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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