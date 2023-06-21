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Dünya
TRT Haber 21.06.2023 18:41

Paris'te patlama meydana geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te gaz patlaması sonucu bir bina kısmen çöktü. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.

Paris'te patlama meydana geldi

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