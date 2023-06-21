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Dünya
AA 21.06.2023 18:41

Paris'te gaz kaçağı kaynaklı patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te gaz patlaması sonucu bir bina kısmen çöktü. Patlamada ilk belirlemelere göre 16 yaralıdan 7'sinin durumu kritik.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini duyurdu.
 
Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.
 
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.
 
Fransız basınındaki habere göre, ilk belirlemelere göre olayda 7'si ağır 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.
 
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.
 
Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.
 
Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.
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