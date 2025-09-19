Paris’te müzeden 700 bin dolarlık altın çalındı

Soygun, salı günü sabaha karşı müzenin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde gerçekleşti. Güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesiyle polis olay yerine çağrıldı.

Müze yönetimi, olayın “tamamen profesyonel bir ekip” tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altın örneklerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, Fransız BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” dedi.

Kültürel miras için ‘ölçülemez kayıp’

Müze yönetimi, çalınan altınların maddi değerinin yaklaşık 600 bin euro (710 bin dolar) olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın “ölçülemez” olduğunu vurguladı. Galerinin, artırılmış güvenlik önlemleriyle birlikte ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Fransa’da art arda müze soygunları

Fransa son dönemde benzer hırsızlıklarla sarsılıyor. Eylül ayı başında batı orta Fransa’daki Adrien Dubouché Ulusal Müzesi’ne giren hırsızlar, ulusal hazine statüsündeki üç Çin porseleni eseri çalmıştı. Bu eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9,5 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

1793 yılında kurulan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, dinozor fosilleri ve zengin mineral koleksiyonuyla dünyanın önde gelen bilimsel kurumları arasında yer alıyor.

Yetkililer, müzelerdeki hırsızlık dalgasına karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacağını belirtiyor.