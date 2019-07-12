TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" belgeseli, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Şubesinin iş birliğiyle Paris'te bir salonda izleyicilere sunuldu.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeseli Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, UID Paris Şubesi Başkanı Ömer Keskin ve çok sayıda vatandaş izledi.

"15 Temmuz Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktasıdır"

Paris Büyükelçisi Musa, programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk devleti böylesine bir saldırıya maruz kalmamıştır. Parlamento, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, emniyet ve istihbarat teşkilatları ve nice sembolik değeri olan yapılar tarihimizde görülmemiş şekilde saldırıya uğradı. (FETÖ'nün) Hedefi devleti çökermekti." dedi.

FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Musa, bu yapının kimleri hedef aldığını çok iyi bildiklerini söyledi.

Belgesel, FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatıyor

Musa, bu belgeselin terör örgütünün iç yüzünü çok iyi anlatan bir belgesel olduğunu belirterek, pek çok istihbarat örgütünün elinde oyuncak haline gelmiş bu yapıyı millet ve devlet olarak çok yakından takip etmeye, gerekli tedbirleri almaya, önünü her fırsatta kesmeye ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Fransa dahil Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlayan belgesel, aynı zamanda terör örgütünün tüm boyutlarıyla anlaşılmasını ve faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit teşkil ettiğini göstermeyi hedefliyor.

Hain darbe girişimi New York'ta anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve gösterimi Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen The Network belgeseli Manhattan’daki Helen Mills Space & Theater salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin gösterimine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, diplomatik misyon çalışanları, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türk ve yabancı kökenliler katıldı.

Başkonsolos Aktaş yaptığı konuşmada, gösterimin organizesine katkıda bulunan dernek, vakıf ve platformlara teşekkür ederek, “Bugün burada Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün karanlık yüzünü göreceğiz.” dedi.

"FETÖ'ye karşı mücadele büyük bir azimle sürecek"

Aktaş, “FETÖ sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için de aynı zamanda büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Dışişleri mensupları olarak bizim asli görevlerimizden biri de ülkemizi her daim tehdit eden bu terör örgütlerine karşı mücadele etmek, bulunduğumuz ülkelere bunların gerçek yüzünü anlatmaktır.” ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye karşı mücadelenin büyük bir azimle süreceğini kaydeden Aktaş, Amerika’da yaşayan Türkler olarak gerçeği ve doğruyu söylemek gibi bir sorumlulukları bulunduğunu vurguladı. Aktaş, "Türkiye'yi kuran insanlara, Cumhuriyet'i, demokrasiyi bugünlere getirenlere, 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz 251 şehide ve 2 binden fazla gazimize bunu borçluyuz.” şeklinde konuştu.

Türkçe ve İngilizce alt yazılarla gösterilen belgesel, 14 Temmuz'da Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey’nin Paterson şehrinde de seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA