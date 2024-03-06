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Dünya
AA 06.03.2024 11:33

Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını

Fransız polisi, Paris Belediye Başkanı'nın yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlandığı soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenledi.

Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını

France Info'nun haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2023'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo hakkında yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamak suçlamasıyla açılan soruşturma çerçevesinde Hotel de Ville olarak bilinen Paris Belediye Sarayı arandı.

Belediye Başkanı Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki suçlamalar karşısında "rahat ve kendinden emin" olduğunu belirtti.

Hidalgo, adaletin "hakikati ortaya çıkaracağına" olan inancını ifade etti.

Bir yolsuzlukla mücadele derneği, Hidalgo'nun 16 Ekim-5 Kasım 2023'te Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya’ya yaptığı ziyarette belediye bütçesini kişisel harcamaları için kullandığını ve yasa dışı çıkar sağladığını ileri sürerek Belediye Başkanı hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine PNF Kasım 2023'te Hidalgo hakkında soruşturma başlatmıştı.

Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız Polinezyası ve Hint-Pasifik'teki Yeni Kaledonya Fransa'nın deniz aşırı toprakları arasında yer alıyor.

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