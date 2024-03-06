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Dünya
Al Jazeera, AA 06.03.2024 10:07

Dünya Gıda Programı: Gazze'ye yardım konvoyu İsrail ordusu tarafından engellendi

Dünya Gıda Programı (WFP), yardım konvoyunun İsrail ordusu tarafından kuzey Gazze'ye girişinin engellendiğini söyledi. WFP, “açlığın önlenmesi için” Gazze'nin kuzeyine karayolu erişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

Dünya Gıda Programı: Gazze'ye yardım konvoyu İsrail ordusu tarafından engellendi

Dünya Gıda Programı (WFP), kıtlığın eşiğindeki Gazze'nin kuzeyine yardımları yeniden başlatma girişiminin "büyük ölçüde başarısız" olduğunu söyledi.

Açıklamada, Salı günü Gazze'nin kuzeyine 14 kamyonluk bir gıda konvoyunun gönderildiği ancak Gazze Vadisi kontrol noktasında üç saatlik beklemenin ardından İsrail ordusu tarafından geri çevrildiği belirtildi.

"Kamyonlar sonra başka bir rotaya yönlendirildi ve yiyecekleri yağmalayan çaresiz kalabalık tarafından durduruldu. Kamyonlardan yaklaşık 200 ton yiyecek alındı" ifadeleri kullanıldı.

Geçen ay WFP, güvenli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar kuzey Gazze'ye hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını duraklattığını açıklamıştı.

"Gazze'de acil ateşkes gerekli"

Dünya Gıda Programı, "Gazze'nin kuzeyinde açlık, çocukların açlıkla ilgili hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmenin olduğu felaket boyutlarına ulaştı. Bu ölçekte bir yardım operasyonu için Gazze’ye daha fazla giriş noktası olması ve Aşdod Limanı'nın kullanılması gerekiyor. Bu boyutta bir operasyonu mümkün kılmak için Gazze'de acil ateşkes gerekli" dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau da "WFP’nin bugünkü konvoyu, açlık çeken insanlara yiyecek sağlamak için kuzeye ulaşamadı ancak WFP, bunu başarmak için mümkün olan her yolu aramaya devam ediyor. Havadan gıda indirmeleri son çare ve kıtlığı önlemeyecek. Gazze’nin kuzeyine yeterli gıda ulaştırmamıza imkan verecek giriş noktalarına ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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