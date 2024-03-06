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Dünya
AA 06.03.2024 10:04

Anket: 2020'de Biden'a oy verenlerin yüzde 62'si ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması görüşünde

ABD'de yapılan anket, 2020'de Başkan Joe Biden'a oy verenlerin yüzde 62'sinin hükümetin İsrail'e silah tedarikini durdurması görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Anket: 2020'de Biden'a oy verenlerin yüzde 62'si ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması görüşünde

ABD merkezli Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ile YouGov araştırma şirketi, 18 yaş üzeri 1000 kişiyle anket yaptı.

Ankette katılımcılara "Uzmanlar, İsrail'in Gazze halkına saldırılarını ABD'nin devamlı silah sağlaması olmadan yürütemeyeceğini söylüyor. Sizce ABD, İsrail, Gazze'ye saldırılarına son verene kadar silah tedarikini durdurmalı mı?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre, 2020'de Başkan Joe Biden'a oy verenlerin yüzde 62'si bu soruya "evet" yanıtını verirken yüzde 14'ü "hayır" dedi, yüzde 24'ü ise kararsız kaldıklarını söyledi.

Önceki seçimlerde Eski Başkan Donald Trump'a oy veren katılımcıların yüzde 30'u İsrail'e silah sağlanmasına karşı çıkarken yüzde 55'i buna karşı olmadığı, yüzde 15'i de kararsız olduğu yanıtını verdi.

Öte yandan, 2020 seçimlerinde hiç oy kullanmayan katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e silah tedarikinin durdurulması görüşündeyken yüzde 17'si bu desteğin durdurulmaması taraftarı, yüzde 23'ü ise kararsız olduğunu belirtti.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı 4 Mart'ta yayımlanan ankette, katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken yüzde 31'i onayladığını kaydetmişti.

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