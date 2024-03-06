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Dünya
AA 06.03.2024 09:34

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edeceğini duyurdu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceğini bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edeceğini duyurdu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza yönelik saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği gösterdi. Ancak işgal devleti (İsrail), kalıcı ateşkes, yerinden edilenlerin geri dönüşü, Gazze Şeridi'nden çekilme ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.

İsrail medyası: Hamas'tan cevap bekleniyor

İsrail'in "Kanal 13" televizyonu dün İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.

Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edilmişti.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

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