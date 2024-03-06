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Dünya
AA 06.03.2024 11:26

İsrail'in Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceği iddia edildi

İsrail yönetiminin 7 Ekim'den bu yana bombaladığı ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceği öne sürüldü.

İsrail'in Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceği iddia edildi

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Körfez ülkelerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Söz konusu yardımların önce gemiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gönderileceği ve burada İsrailli yetkililerce denetleneceği ifade edildi.

İsrail yönetiminin, denetimleri tamamlanan yardımların buradan gemiyle getirilerek deniz yoluyla Gazze'ye girişine izin vereceği iddia edildi.

Ulaşım masraflarının Birleşik Arap Emirlikleri'nce karşılanacağı söylenen yardımların "gelecek günlerde" Güney Kıbrıs'a doğru yola çıkacağı ve ramazan ayından önce Gazze'ye ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken, İsrail'in "aç bırakma politikası" şu ana kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 16 çocuğun ölümüne yol açtı.

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