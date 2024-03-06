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Dünya
AA 06.03.2024 10:52

Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: (Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail tarafında olup olmadığına ilişkin soruya, "(Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız." dedi.

Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: (Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız

Trump, 15 eyalette düzenlenen, "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimler öncesi Fox News'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.

Sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu yanıtlayan Trump, "Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi." diye konuştu.

Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, "olanları görmekten nefret ettiğini" belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.

Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

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