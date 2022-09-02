Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkenin en büyük iki gazetesi Post Courier ve National'da verdiği tam sayfa ilanlarda, hem yerel hem de uluslararası basın çalışanlarından kendisiyle telefonla iletişime geçmemelerini talep etti.

İlanda, soruların ve röportaj isteklerinin başbakanın medya ofisine e-posta aracılığıyla gönderilmesi gerektiği duyuruldu.

Marape'nin ofisi, ilandaki bilgileri başbakanın medya ekibinin WhatsApp grubunda yer alan ve siyasi gazetecilik alanında çalışan kişilerle de paylaştı.

Gruptaki mesajlaşmalarda medya ekibinde çalışan bir yetkilinin, ilandaki talebe uyulmaması durumunda, gazetecilerin Marape'nin basın toplantılarına erişimini sınırlandıracaklarını belirttiği de ifade edildi.