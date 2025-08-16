Açık 26.4ºC Ankara
Dünya
AA 16.08.2025 11:13

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 330'a çıktı.

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.

Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi.

Pakistan Sel
