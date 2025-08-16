Açık 26.4ºC Ankara
Dünya
AA 16.08.2025 10:46

Zelenski, pazartesi günü Trump ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini söyledi

Zelenski, pazartesi günü Trump ile görüşecek

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelen Trump ile zirvenin ardından telefonla görüştüğünü aktardı.

Önce Avrupalı liderlerin katılımıyla, daha sonra baş başa yaklaşık bir buçuk saat Trump ile telefonda konuştuğunu belirten Zelenski, "Başkan Trump'ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı önerisini destekliyoruz. Ukrayna, kilit konuların liderler düzeyinde görüşülebileceğini ve üçlü formatın buna uygun olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna ile ilgili güvenlik konularını da ele aldıklarını kaydeden Zelenski, Avrupa'nın da bu konudaki her aşamaya katılması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü ABD'de olacağını aktaran Zelenski, "Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile cinayetlerin ve savaşın sona ermesinin tüm ayrıntılarını görüşeceğim." ifadesine yer verdi.
 

