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Dünya
AA 11.04.2023 14:20

Pakistan'ın Azad Keşmir Başbakanı İlyas, mahkemece görevinden azledildi

Pakistan’ın Azad Keşmir Başbakanı Serdar Tanvir İlyas, yargıya hakaretten suçlu bulunarak görevinden azledildi.

Pakistan'ın Azad Keşmir Başbakanı İlyas, mahkemece görevinden azledildi
[Fotograf: Reuters]

Azad Keşmir Yüksek Mahkemesi, konuşmalarında yargıyı hedef alan açıklamaları sebebiyle İlyas’ı duruşmaya çağırdı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) üyesi olan İlyas, yargı karşıtı ifadeleri sebebiyle mahkemeye yazılı özrünü sundu.

Mahkeme, özrü kabul etmeyerek İlyas’ın herhangi bir kamu makamında görev yapmaya yetersiz olduğunu belirtti.

İlyas'ı yargıya hakaretten görevinden azleden mahkeme, Başbakan’ın milletvekilliğini de düşürdü. Böylece İlyas, "mahkemeye hakaretten görevinden azledilen ilk Azad Keşmir Başbakanı" oldu.

İlyas, Yüksek Mahkemenin kararını temyize taşıyabilir.

PTI'dan "mahkeme kararına saygılıyız" vurgusu

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, mahkeme kararına saygı duyduklarını belirtti.

Hüseyin, Başbakan Şahbaz Şerif’in buradan ders çıkarması gerektiğini kaydederek Pencap ve Hayber Pahtunhva seçim tarihlerinin ertelenmesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle ilgili karara atıfta bulundu.

18 Nisan 2022'de başbakan seçilmişti

Dönemin Azad Keşmir Başbakanı Serdar Abdul Kayyum Niyazi'nin istifa etmesiyle boşalan başbakanlık koltuğu için 18 Nisan 2022'de mecliste seçim yapılmıştı.

İlyas, Azad Keşmir Meclisinde yapılan oylama sonucu 18 Nisan 2022'de başbakan seçilmişti.

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