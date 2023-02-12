NDMA’nın başkent İslamabad’daki ofisinde Türkiye ve Suriye’ye yönelik insani yardımlarla ilgili toplantı düzenledi.

NDMA Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik, NDMA olarak Türkiye’ye 162 ton, Suriye’ye 9 ton yardım gönderildiğini belirterek, 447 tonluk desteğin ise tırlar aracılığıyla yola çıktığını belirtti.

Malik, iki tabakalı 195 ton çadırın ve 1600 tonluk gıda paketlerinin hazırlandığını ve bu malzemelerin tırlar ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle önümüzdeki günlerde yola çıkacağını ifade etti.

NDMA, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım noktaları oluşturdu.

Al Khidmat Vakfı, Khubaib Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı ve Pakistan'dan farklı STK'ler, deprem bölgesinde sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Azad Cammu Keşmir'den yardım fonu

Pakistan’ın Azad Cammu Keşmir Başbakanı Serdar Tanvir İlyas, Bakanlar Kurulu kararıyla bölge genelinde depremzedeler için özel yardım fonu oluşturulduğunu açıkladı.

İlyas, Bakanlar Kurulunun, milletvekillerinin ve bölgedeki tüm devlet çalışanlarının maaşlarının 5 günlük kısımlarının depremzedeler için oluşturulan fona aktarılacağını belirtti.

Hayırseverlere ve vatandaşlara cömert şekilde bağış yapmaları çağrısında bulunan İlyas, "2005’te Azad Cammu Keşmir’de deprem yaşandığında yardıma ilk koşan Türk halkı ve hükümetiydi. Bugün karşılığını verme zamanı." dedi.