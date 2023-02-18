Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zerdari, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Zerdari, Afganistan’ın terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Bu konunun ciddiye alınmaması halinde terör gruplarının son dönemde Pakistan’daki olaylarda görüldüğü gibi Afganistan’dan terör eylemleri düzenleyebileceğini belirten Zerdari, mevcut geçici hükümetin ne daimi bir ordusu ve terörle mücadele gücü ne de sınır gücü ve kapasitesi olduğunu vurguladı.

Zerdari, dünyanın Afganistan’a insani desteğini sürdürmesi, bu ülkenin dondurulan mal varlıklarını serbest bırakması, "Taliban geçici hükümeti", toplum ve kadınlarla ilişki kurması gerektiğine dikkati çekti.

Barışçıl bir Afganistan’ın bölgedeki istikrar için önemli olduğuna işaret eden Zerdari, uluslararası toplumun bu konudaki rolünü oynaması gerektiğini kaydetti.