Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 59. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırganlık ve fethetme savaşı yürüttüğünü belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin burada istediğini elde etmesi durumunda bunun bir başlangıç olacağını savundu.

Rusya’nın başarılı olmaması gerektiğini vurgulayan Pistorius, diplomasi ve sert ekonomik yaptırımlara rağmen "Putin’in yönünü değiştirmediğini" ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ve transatlantik partnerle Ukrayna’yı gerektiği sürece destekleyeceği güvencesini verdiğini aktaran Pistorius, açık bir şekilde (savaşı) Ukrayna’nın kazanması gerektiğini de söylediğini kaydetti.

Baltık ülkelerinin ve Polonya’nın güvenliği

Almanya Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO ittifakının hızlı ve kararlı tepki verdiğini belirterek, "İttifak bölgesinin her santimetresini savunabiliriz ve savunacağız." dedi.

Baltık ülkelerinin ve Polonya’nın güvenliğine işaret eden Pistorius, "Baltık devletlerinin, Polonya'nın ve tüm müttefiklerimizin güvenliği Almanya’nın güvenliğidir." ifadesini kullandı.

Avrupa’nın güvenliğine ABD’nin her zaman katkı sağladığını, bunun için müteşekkir olduğunu söyleyen Alman Bakan, “Ancak aynı zamanda Avrupa'nın da daha fazlasını yapması gerektiği açıktır. Buradaki denklem NATO veya AB değil, NATO ve AB olmalıdır. Ya da daha doğrusu, daha güçlü bir NATO için daha güçlü bir Avrupa." şeklinde konuştu.

"Alman hükümeti ordunun kullanımı için 100 milyar euroluk fon ayırdı"

Pistorius, bunun için Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmaları gerektiğini ifade ederek, bunun, Finlandiya ve İsveç’in çıkarına olduğu kadar ittifakın da çıkarına olduğu değerlendirmesini yaptı.

Almanya’nın NATO kapsamında çeşitli görevler üstlendiğine işaret eden Pistorius, Alman ordusunun Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğunu, bundan sonra da ittifakta sorumluluk alacaklarını belirtti.

Pistorius, bunun bir bedeli olduğunu da ifade ederek, Alman hükümetinin ordunun kullanımı için 100 milyar euroluk fon ayırdığını anımsattı.

Bakan Pistorius, Almanya’nın NATO hedeflerine de ulaşacağını kaydetti.