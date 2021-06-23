Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'dan Amerikan kanalına 'sansür' tepkisi
[Pakistan Başbakanı İmran Han | Fotoğraf: Reuters]
Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hint milliyetçiliği ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.
Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO’daki "Axios on HBO” programı için verdiği röportajda, Hindistan’daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.
Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO’dan açıklama talep etti.
Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.
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