Yerel basındaki haberlere göre, şehrin Johar Town bölgesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Öte yandan bölge sakinlerinden bazıları, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin park ettiği motosikletin bir süre sonra patladığını belirtiyor.

Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.