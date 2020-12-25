Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 09:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pakistan'da zincirleme kazaya 20 araç karıştı: 3 ölü, 30 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına neden oldu. 20'den fazla aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
M-3 Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 20'den fazla araç birbirine girdi.
Otoyol ulaşıma kapandı
Kazada 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Kazanın ardından otoyol trafiğe kapatıldı.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Pakistan
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