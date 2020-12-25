Japonya’da eski Başbakan Şinzo Abe’nin sekreterlerinden Haikawa Hiroyuki, "Sakura-mirukai" akşam yemeği toplantılarına ilişkin mali kayıtları korumamaktan ceza aldı.

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, duruşma olmaksızın verilen karar oturumunda Haikawa, yasal olarak zorunlu mali kayıtları muhafaza etmediği gerekçesiyle 1 milyon yen (9 bin 650 dolar) cezaya çarptırıldı.

Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturmalar Dairesi, hatalı raporlamanın farkında olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle Abe’nin aleyhinde dava açılmamasına karar verdi.

Şinzo Abe kamuoyundan özür diledi

Abe, çalışma ekibinin defter tutması hakkında bir probleme dair bilgisinin olmadığını yineledi.

Finans raporlamalarına dair hatalı beyanat verildiğinin ortaya çıkması sonrası kamuoyundan özür dileyen Abe, şunları söyledi:

"Ağır bir siyasi sorumluluğum olduğunu tüm kalbimle kabul ediyorum. Halkın güvenini yeniden kazanmak için elimden geleni yapacağım."

Toplantıların masrafı 222 bin dolar tuttu

Kyodo’nun soruşturma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 2013-2019 arasında, Tokyo’daki iki lüks otelde akşam yemeği toplantıları düzenleyen Abe’nin bir grup taraftarına, ofis sekreteri Haikawa liderlik etti.

5 yıl boyunca düzenlenen toplantıların masrafları toplamda 23 milyon yen (222 bin dolar) tuttuğu ortaya çıktı.

Tutulmayan gelir-gider dengesi kayıtlarına rağmen, Abe’nin ofisinin mali işlerden sorumlu kadronun, toplantıların geri kalan toplam 9 milyon yenlik (87 bin dolar) masraf açığını siyasi fonlar yasasını ihlal ederek karşıladığı tahmin ediliyor.