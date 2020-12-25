Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Filipinler'in Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, Luzon eyaletinde yerel saatle sabah 07.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı.
Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.
Depremin ardından artçı sarsıntılar bekleniyor. Yetkililer tsunami uyarısı yapmadı.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Deprem
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