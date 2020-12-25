Birçok ülkede aşılama çalışması başladı. ABD'de Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, 14 Aralık'tan bu yana bir milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, "Salgına karşı sürü bağışıklığın kazanılabilmesi için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonunun onay verdiği Pfizer-BioNTech aşısı, üye ülkelere dağıtılmaya başlandı. Aşılar, özel kutular içinde yola çıktı.

Sırbistan'da aşılama başladı. İlk aşıyı Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaptırdı.

Latin Amerika'da aşılama başladı

Toplu aşılama için teslimatı alan ilk Latin Amerika ülkesi Meksika. Pfizer-BioNTech aşılarından 3 bin doz Meksika'ya ulaştırıldı.

İlk aşı bir yoğun bakım hemşiresine yapıldı. Böylece 59 yaşındaki Maria Ramirez, Latin Amerika'da koronavirüs aşısı yapılan ilk kişi oldu.

53 bin dozun da gelecek salı gününe kadar ülkeye ulaşması bekleniyor. 2021 ortasına kadar bu miktar 12 milyon doza yaklaşacak.

Arjantin, Rus aşısını uygulayacak

Arjantin, Rus Sputnik V aşısına acil durum onayı veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

Rusya'dan kalkan ve ilk 300 bin dozu taşıyan uçak Buenos Aires'e indi. Şubat ayına kadar yaklaşık 19 milyon doz aşının ülkeye ulaşması bekleniyor. Aşılamada sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak.