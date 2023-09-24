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Dünya
AA 24.09.2023 11:30

Pakistan'da trenler çarpıştı: En az 20 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 2 trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da trenler çarpıştı: En az 20 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Geo News televizyonundaki habere göre, Mianvali şehrinden Lahor’a giden yolcu treni, aynı güzergahtaki yük treni ile Şekipura bölgesinde çarpıştı.

Trenlerin çarpışması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lahor'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Navabşah kenti yakınlarında 6 Haziran'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

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