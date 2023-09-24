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Dünya
AA 24.09.2023 10:08

ABD'nin Atlanta şehrindeki silahlı çatışmada 3 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Atlanta şehrindeki silahlı çatışmada 3 kişi öldü
[Fotograf: AP]

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yetkililer, dün yerel saatle 13.30 sularında şehrin West End mahallesinde birinin vurulduğuna yönelik ihbar aldı.

Açıklamada, West End mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen olayın bir adamın iki kişiye ateş açması ve ateş açılan kişilerin de buna karşılık vermesiyle başladığı bilgisi verildi.

Polis, 3 kişinin de olay esnasında vurulduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Olayın nedeniyle ilgili detaylara henüz sahip olmadıklarını aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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