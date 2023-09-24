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Dünya
AA 24.09.2023 09:12

Tayvan'da fabrikada çıkan yangında ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Tayvan'da fabrikada çıkan yangında ölenlerin sayısı 9'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

Taiwan News'ün haberine göre, 22 Eylül'de Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetinde golf topu üretilen fabrikada çıkan yangında yaralananlardan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca itfaiye ekipleri, son 24 saatte 2 kişinin daha cesedine ulaştı.

Yangında can kaybı sayısı 9'a çıkarken, 98 kişi yaralandı, 1 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamalar, can kaybı ve yaralanmaların artmasına yol açtı. Patlamaların, itfaiyecilerin sıktığı suyun kimyasal maddelerle tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıktığı iddiası, yetkililerce yalanlandı.

Yangında hayatını kaybedenlerden 4'ünün, alevlere müdahale eden itfaiyeciler olduğu açıklandı.

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