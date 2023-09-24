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Dünya
TRT Haber 24.09.2023 10:39

Çin, kayıp bakanlarla gündemde

Uzun yıllar ekonomik büyümesiyle konuşulan Çin artık siyasi krizlerle gündeme geliyor. Ülkede iki ay içinde Dışişleri ve Savunma bakanları kayboldu. Peki Çin'de neler oluyor, bakanlar neden kayboluyor? Haberimizde.

Musab Eryiğit
Musab Eryiğit

Çin'de Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın görevden alındığı açıklandı ama nedeni hala bilinmiyor. Savunma Bakanı Li Şangfu'nun da aynı akıbeti paylaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İki kritik ismin görevden alınması Şi'nin hem içeriye hem de dışarıya mesajı olarak yorumlanıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Dr. Kadir Temiz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar Çin'in dışa bakan yüzü. Nihayetinde Çin sürekli diplomatik aktiviteleriyle ve aslında hep sürekli Tayvan, Hong Kong, Kuzey Kore gibi konularda askeri konularda gündeme geliyor. Hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı üzerinde baskı kurarak bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'ne de aslında bir mesaj vermiş oluyor. Yani hem iç siyasette hem de dış siyasette aynı anda mesaj vermiş oldu Şi Cinping."

Bakanların kaybolmaları ve görevden alınmaları kapalı kapılar ardında yaşanıyor.

Çin kamuoyu ve medyasında konuyla ilgili sessizlik hakim.

Çin Komünist Partisi içindeki dengeler, görevden almalarda temel faktör.

Temiz, "Parti içi klikler arasında sürekli bir mücadele var. Çin'de siyasetin meşruiyetini belirleyen bu ideoloji ve çıkarlar olduğu için bu ideoloji ve çıkarlara da aslında çeşitli kliklerin parti içinde mücadelesi sahne oluyor. Bu parti içi kliklerin çeşitli varyasyonları var. İçeride liberaller, açılımcılar, daha sert sosyalistler, marksistler. Şi Cinping aslında bunların ana eksenini oluşturuyor ve bütün bu güç odaklarını kendi iktidarı altında toparlayabilen lider." dedi.

Bu krizlerin Çin'in iç ve dış siyasetinde ne gibi sonuçları olacağını ise zaman gösterecek.

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