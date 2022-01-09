Pakistan’da Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, çok sayıda ev yıkıldı.

Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda Upper Dir’de 6, Hayber’de 3 ve Mardan’da bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Belucistan'ın Uthal bölgesinde de şiddetli yağmur sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Murree şehrinde dün, yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak hayatını kaybetmişti.