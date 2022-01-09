Avustralya'nın kuzeyinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bir aile, kurtarma helikopterinin çabalarıyla kurtarıldı.

Queensland eyaletinde Brisbane şehrinin yaklaşık 260 kilometre kuzeyindeki Fraser Sahili'nde bulunan yaşlı bir çift ve oğullarının şiddetli yağış sonrası evlerinde mahsur kalması üzerine harekete geçildi.

Tüm aile üyeleri kurtarıldı

Helikopterdeki kurtarma ekipleri eve indirildikten sonra operasyon başladı. Ailenin tüm üyeleri yara almadan kurtarıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Mary Nehri için büyük sel uyarısı yapıldığı ve son birkaç gün içinde bölgeye yüzlerce milimetre yağmur yağdığını bildirdi.

Kurtara helikopteri hafta sonu boyunca ondan fazla sel ile ilgili operasyonda yer aldıklarını söyledi.