Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da pilotlar koronavirüse yakalanınca uçuşlar iptal edildi
Meksika’da Aeromexico ve Aeromar hava yolu şirketlerinde görevli 75 pilotun COVID-19’a yakalanması üzerine yurt içi ve yurt dışı birçok uçuş iptal edildi.
Meksika’da pilotların COVID-19’a yakalanması hava ulaşımını felç etti.
Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual, ülkede faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar hava yolu şirketlerinde görev yapan 75’i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
COVID-19’a yakalanan pilotlar ve hava yolu çalışanları karantinaya alınırken, hava yolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurt içi ve yurt dışı 22 uçuşu iptal etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi.
Etiketler: Koronavirüs Meksika Hava Yolu
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