Meksika’da pilotların COVID-19’a yakalanması hava ulaşımını felç etti.

Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual, ülkede faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar hava yolu şirketlerinde görev yapan 75’i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

COVID-19’a yakalanan pilotlar ve hava yolu çalışanları karantinaya alınırken, hava yolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurt içi ve yurt dışı 22 uçuşu iptal etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi.