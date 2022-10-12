Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da selzedeleri taşıyan otobüste yangın: 11 kişi ölü
[Fotograf: İHA]
Pakistan'ın Sindh eyaletinde, selzedeleri taşıyan otobüste çıkan yangında 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'den Khairpur Nathan Şah şehrine giden ve içerisinde 80 kişinin bulunduğu otobüs, klima ünitesinde çıkan yangın sebebiyle Nuriabad kasabası yakınlarında alev aldı.
Selzedeleri taşıyan otobüsteki yangında 8'i çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler: Pakistan
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